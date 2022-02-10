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TIR'IN DORSE İLE BAĞLANTISINI SAĞLAYAN TABLOLARINI ÇALDILAR - Son Dakika

TIR'IN DORSE İLE BAĞLANTISINI SAĞLAYAN TABLOLARINI ÇALDILAR

10.02.2022 13:43

Yurt dışı bağlantılarına sebze ve meyve götürmek için Antalya'ya gelen Kazak vatandaşı Ferman Şabanov'a (28) ait TIR'ın dorse ile bağlantısını sağlayan spiral tabloları çalındı.

Yurt dışı bağlantılarına sebze ve meyve götürmek için Antalya'ya gelen Kazak vatandaşı Ferman Şabanov'a (28) ait TIR'ın dorse ile bağlantısını sağlayan spiral tabloları çalındı.

Hırsızlık olayı, gece bilinmeyen saatte Muratpaşa İlçesi Gebizli Mahallesi'nde meydana geldi. Moskova'ya sebze ve meyve götürmek için TIR'ıyla Antalya'ya gelen Kazak vatandaşı Ferman Şabanov, geceyi amcasının yanında geçirdi. Sabah yola çıkmak üzere TIR'a binen Şabanov, aracın arıza bildirmesi ile şaşırdı. Aracı kontrol eden Şabanov, spiral tabloların çalındığını fark edince polise ihbarda bulundu. İhbarla gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Daha önce de hırsızların aracından kablo çaldığını söyleyen Şabanov, "Yaklaşık 3 bin TL civarında maliyeti var. Parasında değilim ama İstanbul'dan sipariş vermemiz gerekiyor. Çalmak yerine gelip, para isteseler verirdim" dedi.

TIR'IN DORSE İLE BAĞLANTISINI SAĞLAYAN TABLOLARINI ÇALDILAR
TIR'IN DORSE İLE BAĞLANTISINI SAĞLAYAN TABLOLARINI ÇALDILAR
TIR'IN DORSE İLE BAĞLANTISINI SAĞLAYAN TABLOLARINI ÇALDILAR

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Muratpaşa, Hırsızlık, Moskova, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR'IN DORSE İLE BAĞLANTISINI SAĞLAYAN TABLOLARINI ÇALDILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR'IN DORSE İLE BAĞLANTISINI SAĞLAYAN TABLOLARINI ÇALDILAR - Son Dakika
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