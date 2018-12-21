Son Dakika Haberleri: Tır'ın Dorsesi Alev Alarak Hasar Gördü

Tır'ın Dorsesi Alev Alarak Hasar Gördü

10 saat önce

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, seyir halindeyken lastiğinin alev almasıyla çıkan yangında, TIR'ın dorsesi yanarak zarar gördü.

Tır'ın Dorsesi Alev Alarak Hasar Gördü, System.String[]
İZMİR'in Çiğli ilçesinde, seyir halindeyken lastiğinin alev almasıyla çıkan yangında, TIR'ın dorsesi yanarak zarar gördü.

Anadolu Caddesi'nde Çiğli'den Menemen yönüne giden TIR'ın dorsesinin lastiği bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Lastiğin alev aldığını gören TIR şoförü, çekiciyi dorseden ayırıp, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü, TIR'ın dorsesinde ise hasar oluştu. Yangın nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:17 Kaynak: DHA

İzmir, Çiğli, Güncel
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