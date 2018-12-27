Tır'ın Dorsesi ile Duvar Arasında Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
ÜMRANİYE'de un yüklü TIR'ı fabrika önüne park etmek isteyen şoför, geri manevra yaptığı sırada, park için kendisine yardım eden işçiye çarptı.
ÜMRANİYE'de un yüklü TIR'ı fabrika önüne park etmek isteyen şoför, geri manevra yaptığı sırada, park için kendisine yardım eden işçiye çarptı. Duvar iler TIR arasında kalan işçi feci şekilde can verdi.
Kaza saat 11.00 sıralarında İnkilap Mahallesi Yıldızeli
Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Konya
'dan gelen Mesut Toprak
isimli sürücü kullandığı 42 AAD 226 plakalı TIR'ı un fabrikası önüne park etmeye başladı. Bu sırada fabrikada çalışan Mustafa Yılmaz isimli işçi kendisine yardımcı olmaya çalıştı. Toprak geri manevra yaptığı sırada Yılmaz'a çarptı. Duvar ile TIR arasında kalan Yılmaz ağır bir şeklide yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis
ekipleri sürücü Toprak'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu
Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İstanbul
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:02 Kaynak: DHA
Patronuna Uykuda Yakalanan İşçinin İşe İade Talebi Reddedildi
TIR'ı Park Eden Şoföre Yardım Etmek İsteyen İşçi, Duvarla Dorse Arasına Sıkışarak Can Verdi
3,5 Saatte İkna Olmayan Genci, Özel Polisler 10 Dakikada İkna Etti
15 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Faili Almanya'da Yakalandı