Tır'ın dorsesi üst geçide çarptı: 1 yaralı
38 dakika önce
Adıyaman'da tır dorsesinin üst geçide çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:09 Kaynak: AA
'da tır dorsesinin üst geçide çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Davut Atalay idaresindeki 02 AAD 463 plakalı tırın dorsesinin aniden açılması sonucu, Atatürk Bulvarı
Sağlık İl Müdürlüğü önündeki üst geçide çarptı.
Kazada tırın içerisinde bulunan Mehmet Mustafa
Atalay, yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan hasar meydana gelen üst geçit kullanıma kapatıldı.
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