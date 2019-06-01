Son Dakika Haberleri: Tır'ın dorsesi üst geçide çarptı: 1 yaralı
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Tır'ın dorsesi üst geçide çarptı: 1 yaralı

38 dakika önce

Adıyaman'da tır dorsesinin üst geçide çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Tır'ın dorsesi üst geçide çarptı: 1 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da tır dorsesinin üst geçide çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Davut Atalay idaresindeki 02 AAD 463 plakalı tırın dorsesinin aniden açılması sonucu, Atatürk Bulvarı Sağlık İl Müdürlüğü önündeki üst geçide çarptı.
Kazada tırın içerisinde bulunan Mehmet Mustafa Atalay, yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan hasar meydana gelen üst geçit kullanıma kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:09 Kaynak: AA
Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel
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