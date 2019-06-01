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Tır'ın dorsesi üst geçide çarptı

31 dakika önce

Adıyaman'da tırın dorsesi üst geçide çarptı.

Tır'ın dorsesi üst geçide çarptı, System.String[]
Adıyaman'da tırın dorsesi üst geçide çarptı. Kazada dorse parçalanırken üst geçit kullanılmaz hale geldi.

Kaza, Adıyaman Atatürk Bulvarı Sağlık Müdürlüğü önünde meydana geldi. Davut Atalay yönetimindeki 02 AAD 463 plakalı tır, Altınşehir istikametinden şehir merkezi istikametine giderken, tırın hidroliği ile dorse kendiliğinden kalktı. Dorsenin kalktığının farkında olmayan sürücü tırı sürmeye devam edince kaza kaçınılmaz oldu. Dorse büyük bir gürültü ile üst geçide çarptı. Kazada dorse ve üst geçit büyük hasar gördü. Kazada sürücünün yanında bulunan oğlu Mehmet Mustafa Atalay, hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri büyük zarar gören ve tehlike arz eden köprüyü girişe kapattı. Araç sürücüsü Davut Atalay, dorsenin kalktığının farkında olmadığını ve kazanın biranda meydana geldiğini dile getirdi.

Kaza sonrası çekici tarafından tır yoldan çekilerek yol trafiğe tamamen açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:46 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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