TIR'IN DORSESİNDE 88 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde durdurulan TIR'ın dorsesinde 88 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Çimenli yolu üzerinde kontrol noktası oluşturan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorse kısmında yapılan aramada 85'i Afganistan ve 3'ü Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 88 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü R.E. gözaltına alınırken, göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. (DHA)