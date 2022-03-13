TIR'IN DORSESİNDEKİ 140 KİLO EROİNİ 'RİSKO' VE 'ÇİKO' BULDU - Son Dakika
Üye Girişi

TIR'IN DORSESİNDEKİ 140 KİLO EROİNİ 'RİSKO' VE 'ÇİKO' BULDU

13.03.2022 08:57

DİYARBAKIR'da yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde narkotik köpekleri 'Risko' ve 'Çiko' ile yapılan aramada 140 kilo eroin ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde narkotik köpekleri 'Risko' ve 'Çiko' ile yapılan aramada 140 kilo eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, eroinin son 10 yılda kentte tek seferde ele geçen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda kentin giriş ve çıkışlarında yaptıkları uygulamada Silvan yolu üzerinde şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada narkotik köpekleri 'Risko ve 'Çiko'nun tepki vermesi üzerine dorsenin içerisi söküldü. 261 parça halinde 140 kilogram eroin ele geçirildi. TIR şoförleri M.K.S ve F.S., gözaltına alınırken, ele geçirilen eroinin, son 10 yılda kentte ele geçirilen en fazla eroin miktarı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

TIR'IN DORSESİNDEKİ 140 KİLO EROİNİ 'RİSKO' VE 'ÇİKO' BULDU
TIR'IN DORSESİNDEKİ 140 KİLO EROİNİ 'RİSKO' VE 'ÇİKO' BULDU
TIR'IN DORSESİNDEKİ 140 KİLO EROİNİ 'RİSKO' VE 'ÇİKO' BULDU
TIR'IN DORSESİNDEKİ 140 KİLO EROİNİ 'RİSKO' VE 'ÇİKO' BULDU
TIR'IN DORSESİNDEKİ 140 KİLO EROİNİ 'RİSKO' VE 'ÇİKO' BULDU
TIR'IN DORSESİNDEKİ 140 KİLO EROİNİ 'RİSKO' VE 'ÇİKO' BULDU

YORUMLAR
500
DİYARBAKIR - Bir tırda 140 kilogram eroin ele geçirildi DİYARBAKIR - Bir tırda 140 kilogram eroin ele geçirildi

Narkotik, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR'IN DORSESİNDEKİ 140 KİLO EROİNİ 'RİSKO' VE 'ÇİKO' BULDU - Son Dakika


Son Dakika
09:15 Yıldız Tilbe yaptığı açıklamayla sert eleştirildi: Sokak köpeklerine zehirli et verilsin
09:11 İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor
08:36 Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi
08:29 İnternet, cep telefonu abonelikleri hakkında yeni düzenleme: Açma kapama parası artık ödenmeyecek
08:13 Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı
00:50 Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı!
00:27 Şampiyonluğa kesin gözüyle bakan Abdülkadir Ömür, "Bir hayalimiz var" diyerek hedef yükseltti
00:04 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar fırtınası yerini kuvvetli yağmura bırakacak
00:02 Ekrem İmamoğlu, Pazar günü için uyardı! Şiddetli kar yağışı yarın da devam edecek mi?
23:48 Başakşehir-Antalyaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 09:29:46. #1.12#
SON DAKİKA: TIR'IN DORSESİNDEKİ 140 KİLO EROİNİ 'RİSKO' VE 'ÇİKO' BULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement