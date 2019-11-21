Tır'ın dorsesindeki 800 bin tl değerindeki tekstil ürünü yandı

TIR'ın dorsesindeki 800 bin TL değerindeki tekstil ürünü yandı

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, tekstil ürünleri taşıyan TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü. Yangında 800 bin lira değerindeki tekstil ürünü kül oldu.

Denizli'den Ankara yönüne giden Esat Işık (43) yönetimindeki 20 NT 705 plakalı TIR'ın dorsesinde, bugün saat 01.00 sıralarında, Bozkurt'un Alikurt Mahallesi yakınlarına gelindiğinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracını durduran Işık, TIR'la dorseyi ayırıp, çekiciyi uzaklaştırdı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İçerisinde havlu, nevresim ve diğer tekstil ürünlerinin yanı sıra bakır kabloların yer aldığı dorse tamamen yandı. İtfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında dorsedeki malzemeler kül oldu. Yanan malzemelerin değerinin 800 bin lira olduğu belirtildi. Yangın nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatılırken, soruşturma sürüyor.