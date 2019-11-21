Son Dakika Haberleri: TIR'ın dorsesindeki 800 bin TL değerindeki tekstil ürünü yandı
Son Dakika Güncel TIR'ın dorsesindeki 800 bin TL değerindeki tekstil ürünü yandı - Son Dakika

TIR'ın dorsesindeki 800 bin TL değerindeki tekstil ürünü yandı

6 saat önce

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, tekstil ürünleri taşıyan TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TIR'ın dorsesindeki 800 bin TL değerindeki tekstil ürünü yandı, System.String[]

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, tekstil ürünleri taşıyan TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 800 bin lira değerindeki tekstil ürünü kül oldu.

Denizli'den Ankara yönüne giden Esat Işık (43) yönetimindeki 20 NT 705 plakalı TIR, saat 01.00 sıralarında Bozkurt ilçesinin Alikurt Mahallesi yakınlarına gelindiğinde dorsesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden Işık, çekiciyi dorseden ayırdı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İçerisinde havlu, nevresim ve diğer tekstil ürünlerinin yanı sıra bakır kabloların yer aldığı dorse tamamen yandı. İtfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, dorsedeki tekstil ürünleri kül oldu. Yanan ürünlerin değerinin 800 bin lira olduğu belirtildi.Yangın nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.


Denizli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:53 Kaynak: DHA
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