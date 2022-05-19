TIR'IN DORSESİNDEKİ PLASTİK ATIKLAR YANDI - Son Dakika
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TIR'IN DORSESİNDEKİ PLASTİK ATIKLAR YANDI

19.05.2022 06:27

MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki TIR'ın balataların ısınması sonucu çıkan yangında, dorsede yüklü olan 25 ton atık plastik yandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki TIR'ın balataların ısınması sonucu çıkan yangında, dorsede yüklü olan 25 ton atık plastik yandı.

Gece saatlerinde, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda seyir halinde olan Şemsettin G. idaresindeki 49 DC 969 plakalı 25 ton atık plastik yüklü TIR'ın dorse kısmında yangın çıktı. Dorseden alevlerin yükseldiğini gören sürücü, TIR'ı güvenlik şeridine çekip, çekiciyi dorseden ayırdıktan sonra durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekibinin soğutma çalışmasının ardından yapılan ilk incelemede, ısınan balataların lastiği patlattığı ve ardından da yangının çıktığı belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR'IN DORSESİNDEKİ PLASTİK ATIKLAR YANDI
TIR'IN DORSESİNDEKİ PLASTİK ATIKLAR YANDI
TIR'IN DORSESİNDEKİ PLASTİK ATIKLAR YANDI
TIR'IN DORSESİNDEKİ PLASTİK ATIKLAR YANDI
TIR'IN DORSESİNDEKİ PLASTİK ATIKLAR YANDI
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TIR'IN DORSESİNDEKİ PLASTİK ATIKLAR YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR'IN DORSESİNDEKİ PLASTİK ATIKLAR YANDI - Son Dakika
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