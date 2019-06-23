TIR'ın dorsesindeki sıfır otomobiller tarlaya savruldu
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde devrilen TIR'ın dorsesindeki sıfır kilometre 6 otomobilden tarlaya savrulan 4'ü kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:40 Kaynak: DHA
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde devrilen TIR'ın dorsesindeki sıfır kilometre 6 otomobilden tarlaya savrulan 4'ü kullanılamaz hale geldi.
Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin'in Sögütlü köyü yakınlarında meydana geldi. Irak
'a sıfır kilometre 6 otomobil götüren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 R 7983 plakalı TIR'ın dorsesi, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dorsesinde bulunan otomobillerden 4'ü tarlaya savrularak kullanılamaz hale geldi. 4'ü hasarlı 6 otomobil, vinç yardımıyla yeniden dorseye yüklenerek Irak'a götürüldü.
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