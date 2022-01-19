TIR'ın dorsesindeki tonlarca mandalina yola saçıldı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR Organize Sanayi Bölgesi kavşağından geçiş yapan TIR'ın dorsesinin savrulması sonucu kasadaki mandalinalar yola saçıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Mersin'den İzmir'e gitmekte olan Aldülkadir Başbuğa yönetimindeki 33 DCV 62 plakalı mandalina yüklü TIR'ın, Afyonkarahisar'ın Organize Sanayi Bölgesi kavşağına geldiği sırada dorsesi savruldu. Dorsede bulunan tonlarca mandalina yola saçıldı.

Olay yerinden geçen diğer sürücülerin bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, mandalina saçılan yolda başka kaza olmaması için önlem aldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.