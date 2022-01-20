TIR'IN DORSESİNDEKİ TONLARCA MANDALİNA YOLA SAÇILDI - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR Organize Sanayi Bölgesi kavşağından geçiş yapan TIR'ın dorsesinin savrulması sonucu kasadaki mandalinalar yola saçıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Mersin'den İzmir'e giden Aldülkadir Başbuğa yönetimindeki 33 DCV 62 plakalı mandalina yüklü TIR, Afyonkarahisar'ın Organze Sanayi Bölgesi kavşağına geldiği sırada dorsesi savruldu. Dorsede bulunan tonlarca mandalina yola saçıldı.

Olay yerinden geçen diğer sürücülerin bilgi vermesi üzerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri mandalina saçılan yolda başka kaza olmaması için önlem aldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.