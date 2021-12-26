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TIR'ın dorsesine gizlice binen göçmenlerin Avrupa hayali Çanakkale'de bitti - Son Dakika

TIR'ın dorsesine gizlice binen göçmenlerin Avrupa hayali Çanakkale'de bitti

26.12.2021 11:25
TIR'ın dorsesine gizlice binen göçmenlerin Avrupa hayali Çanakkale'de bitti

EDİRNE'de, Bulgaristan'a gideceğini düşündükleri Bulgar plakalı TIR'ın dorsesine gizlice binen ve aracın İzmir'e gittiğini daha sonra fark eden Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen, Çanakkale'de yakalandı.

EDİRNE'de, Bulgaristan'a gideceğini düşündükleri Bulgar plakalı TIR'ın dorsesine gizlice binen ve aracın İzmir'e gittiğini daha sonra fark eden Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen, Çanakkale'de yakalandı.

Bulgaristan'dan yüklediği alüminyum hurdasını İzmir'e taşıyan K 5079BC plakalı TIR'ın sürücüsü Edirne'de mola verdi ve uyudu. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, hurda alüminyum yüklü TIR'ın Bulgaristan'a değil İzmir'e gittiğini anlayan göçmenler, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Mıhlı mevkiinde, içine gizlendikleri TIR'ın dorsesinden, yoldan geçen araçlardakilere el işareti yapıp, sürücünün durmasını sağladı. Mıhlı mevkiinde duran TIR sürücüsü, dorsedeki göçmenleri görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı açınca içerideki 4 göçmeni gözaltına aldı. Afiganistan uyruklu kaçak göçmenler, ifadeleri alındıktan sonra Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Sürücü ifadesi alındıktan sonra TIR'ıyla İzmir'e hareket etti.


TIR'ın dorsesine gizlice binen göçmenlerin Avrupa hayali Çanakkale'de bitti
TIR'ın dorsesine gizlice binen göçmenlerin Avrupa hayali Çanakkale'de bitti
TIR'ın dorsesine gizlice binen göçmenlerin Avrupa hayali Çanakkale'de bitti
TIR'ın dorsesine gizlice binen göçmenlerin Avrupa hayali Çanakkale'de bitti
TIR'ın dorsesine gizlice binen göçmenlerin Avrupa hayali Çanakkale'de bitti
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Bulgaristan, Çanakkale, Edirne, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR'ın dorsesine gizlice binen göçmenlerin Avrupa hayali Çanakkale'de bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR'ın dorsesine gizlice binen göçmenlerin Avrupa hayali Çanakkale'de bitti - Son Dakika
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