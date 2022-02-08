TIR'IN FIRLAYAN TEKERİ, AKARYAKIT İSTASYONU POMPASINA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

BURDUR'da hareket halindeki TIR'ın fırlayan tekeri, akaryakıt istasyonunun pompalarına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur'dan Fethiye yönüne giden TIR'ın tekeri, Hacılar köyü yakınlarında yerinden fırlayıp, hızla yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girerek pompalara çarptı. O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde pompaların yanında araç ya da herhangi bir kimsenin olmadığı görüldü.