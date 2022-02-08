Üye Girişi
TIR'IN FIRLAYAN TEKERİ, AKARYAKIT İSTASYONU POMPASINA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

TIR'IN FIRLAYAN TEKERİ, AKARYAKIT İSTASYONU POMPASINA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

08.02.2022 12:29

BURDUR'da hareket halindeki TIR'ın fırlayan tekeri, akaryakıt istasyonunun pompalarına çarptı.

BURDUR'da hareket halindeki TIR'ın fırlayan tekeri, akaryakıt istasyonunun pompalarına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur'dan Fethiye yönüne giden TIR'ın tekeri, Hacılar köyü yakınlarında yerinden fırlayıp, hızla yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girerek pompalara çarptı. O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde pompaların yanında araç ya da herhangi bir kimsenin olmadığı görüldü.

TIR'IN FIRLAYAN TEKERİ, AKARYAKIT İSTASYONU POMPASINA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
TIR'IN FIRLAYAN TEKERİ, AKARYAKIT İSTASYONU POMPASINA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
TIR'IN FIRLAYAN TEKERİ, AKARYAKIT İSTASYONU POMPASINA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
TIR'IN FIRLAYAN TEKERİ, AKARYAKIT İSTASYONU POMPASINA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

YORUMLAR
500

Akaryakıt, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR'IN FIRLAYAN TEKERİ, AKARYAKIT İSTASYONU POMPASINA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:36 Galatasaray'da Sergen Yalçın dönemi mi başlayacak?
12:01 Pişkinliğin bu kadarı! Firari kadının yakalanınca "Hangi kanalda çıkacağız?" diye sordu!
10:46 Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
10:53 Yavrusu nadir görülen bir hastalıkla doğdu! Annenin feryadı: Bebeğimi sadece bir kez öpebildim!
11:16 Kaşla göz arasında çalışır haldeki otomobili çaldılar! Parçalanmak üzereyken ekipler tarafından bulundu
11:35 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanından "akaryakıt, elektrik, su, doğalgaz" zammı tepkisi: Belediyelere farklı tarife uygulansın!
11:34 Eşiyle tartışan adamı yanlış anladılar! Eşi bayılınca sokakta tekme tokat dayak yedi
11:31 8 Şubat 2022 Salı günü altının gramı 798 lira seviyesinden işlem görüyor
11:30 Alpaslan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!
11:27 Kadın yolcu, uçakta cinsel içerikli film izleyen adama tepki gösterdi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 12:49:38. #1.11#
SON DAKİKA: TIR'IN FIRLAYAN TEKERİ, AKARYAKIT İSTASYONU POMPASINA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement