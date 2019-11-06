TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı anlar kamerada

Kaza çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, Şafak Ayaz'ın otomobiliyle bir başka otomobil kırmızı ışıkta beklerken TIR'ın hızla gelip Ayaz'ın otomobiline çarptığı ve sürüklediği anlar yer aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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