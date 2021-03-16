TIR'ın lastiklerinde başlayan yangın dorseyi sardı, 1 ton turp zarar gördü - Son Dakika

İstanbul yönüne giden Ali İlkan yönetimindeki 79 EJ 671 plakalı turp yüklü TIR, TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiine geldiğinde, fren balatalarının aşırı ısınması nedeniyle dorse kısmındaki lastikleri tutuştu. Alevler kısa sürede dorseyi sardı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında TIR'da yüklü olan 1 ton turp zarar gördü.

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