Tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)
1 saat önce
2 ŞÜPHELİ ADLİYEDEEskişehir'de TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:33 Kaynak: DHA
2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Eskişehir'de TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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