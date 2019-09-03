Son Dakika Haberleri: Tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)
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Tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)

1 saat önce

2 ŞÜPHELİ ADLİYEDEEskişehir'de TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2), System.String[]

2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Eskişehir'de TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:33 Kaynak: DHA
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