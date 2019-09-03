Son Dakika Haberleri: Tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (3)
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Tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (3)

9 saat önce

TUTUKLANDILAREskişehir'de, TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan İ.Ş. ile U.Ö., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.

Tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (3), System.String[]

TUTUKLANDILAR
Eskişehir'de, TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan İ.Ş. ile U.Ö., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.


Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:57 Kaynak: DHA
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