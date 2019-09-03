Tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (3)
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TUTUKLANDILAREskişehir'de, TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan İ.Ş. ile U.Ö., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:57 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Eskişehir'de, TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan İ.Ş. ile U.Ö., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.
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