Son Dakika Haberleri: Tır'ın Taşıdığı İş Makinesi Üst Geçide Sıkıştı

Tır'ın Taşıdığı İş Makinesi Üst Geçide Sıkıştı

1 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta üzerinde iş makinesi taşıyan TIR, üst geçidin altından geçerken taşıdığı iş makinesi geçide sıkıştı.

Tır'ın Taşıdığı İş Makinesi Üst Geçide Sıkıştı, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta üzerinde iş makinesi taşıyan TIR, üst geçidin altından geçerken taşıdığı iş makinesi geçide sıkıştı. Lastiklerindeki hava boşaltılarak TIR sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Levent Büyükdere Caddesi'nde yapımı devam eden Dolmabahçe-Levazım tüneli şantiyesine götürülmek üzere iş makinesi taşıyan Fikri Öztürk'ün kullandığı TIR, cadde üzerinde Levent istikametine ilerlerken altından geçtiği 4 metre yüksekliğindeki üst geçide sıkıştı. TIR'ı sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıkartamayan Öztürk, polis ekiplerinden yardım istedi. Olay nedeniyle Büyükdere Caddesi Levent istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Çevre güvenliği alan polis ekipleri TIR'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalarının ardından TIR'ın lastiklerindeki havanın boşaltılarak TIR sıkıştığı yerden çıkartıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:10 Kaynak: DHA

Dolmabahçe Sarayı, Büyükdere Caddesi, Güncel
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