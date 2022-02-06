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TIR'ın taşıdığı otomobilin bagajından 5 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

TIR'ın taşıdığı otomobilin bagajından 5 kilo uyuşturucu çıktı

06.02.2022 09:35
TIR'ın taşıdığı otomobilin bagajından 5 kilo uyuşturucu çıktı

ADANA'da, polisin durdurduğu TIR'da taşınan otomobilde narkotik köpeği 'Hulk' ile yapılan aramada, bagaj kısmında 5 kilo 244 gram skunk ele geçirildi.

ADANA'da, polisin durdurduğu TIR'da taşınan otomobilde narkotik köpeği 'Hulk' ile yapılan aramada, bagaj kısmında 5 kilo 244 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Gaziantep- Adana Otoyolu'ndaki İncirlik park alanında şüphe üzerine, otomobil taşınan TIR'ı durdurdu. Ekipler, TIR'da ve taşınan otomobilde narkotik köpeği 'Hulk' ile arama yaptı. Otomobilin bagajına gizlenen, 22 paket halinde 5 kilo 244 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Adem T.'nin, emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını öne sürdüğü belirtildi. Adliyeye sevk edilen Adem T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


TIR'ın taşıdığı otomobilin bagajından 5 kilo uyuşturucu çıktı
TIR'ın taşıdığı otomobilin bagajından 5 kilo uyuşturucu çıktı
TIR'ın taşıdığı otomobilin bagajından 5 kilo uyuşturucu çıktı
TIR'ın taşıdığı otomobilin bagajından 5 kilo uyuşturucu çıktı
TIR'ın taşıdığı otomobilin bagajından 5 kilo uyuşturucu çıktı
TIR'ın taşıdığı otomobilin bagajından 5 kilo uyuşturucu çıktı
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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR'ın taşıdığı otomobilin bagajından 5 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR'ın taşıdığı otomobilin bagajından 5 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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