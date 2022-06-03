TIR'ın taşıdığı yük köprüye takıldı, 5 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

TIR'ın taşıdığı yük köprüye takıldı, 5 bin TL ceza kesildi

03.06.2022 20:39
TIR'ın taşıdığı yük köprüye takıldı, 5 bin TL ceza kesildi

ZONGULDAK'ta trafo taşıyan TIR'ın yükü, altından geçmeye çalıştığı köprüye takıldı.

ZONGULDAK'ta trafo taşıyan TIR'ın yükü, altından geçmeye çalıştığı köprüye takıldı. Köprünün altından geçemeyen TIR geri giderken, polis ekibi 5 bin 4 lira ceza kesti.

Olay, akşam saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Kilimli ilçesine trafo taşıyan Ahmet Yıldırım yönetimindeki 06 DY 1563 plakalı TIR'ın yükü, azami geçiş yüksekliği 4.20 metre olan Fevkani Köprüsü'ne takıldı, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, TIR'ın geri geri gitmesini sağlayarak güvenli bir noktaya park ettirdi. TIR sürücüsü, polise kendisinden önce üç aracın aynı güzergahtan geçtiğini ve kendisinin de geçebileceğini söyledi. Polis, TIR'ın bağlı oldu firma ile yükün gideceği firmaya gabari dışı yük taşıma nedeniyle 5 bin 4 lira ceza kesti. TIR farklı bir yoldan yoluna devam etti.


TIR'ın taşıdığı yük köprüye takıldı, 5 bin TL ceza kesildi
TIR'ın taşıdığı yük köprüye takıldı, 5 bin TL ceza kesildi
TIR'ın taşıdığı yük köprüye takıldı, 5 bin TL ceza kesildi
TIR'ın taşıdığı yük köprüye takıldı, 5 bin TL ceza kesildi
YORUMLAR
500
Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'ın taşıdığı yük köprüye takıldı, 5 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:25 Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürdü
20:11 Yunanistan'ın milletvekili Kyriakos Velopoulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizi fırsata çevirdiğini söyledi
19:42 İstanbul'da hafta sonu sınavlarına girecek öğrenciler, velileri ve öğretim görevlilerine toplu taşıma ücretsiz olacak
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermesi için 2 şart
19:35 "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtler oy verir mi? Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel yanıtladı
19:19 Geri sayım başladı! Kuşadası Türkiye'de ilk kez düzenlenecek bir sokak festivaline ev sahipliği yapacak
18:47 Çad'da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi! Tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı
18:27 Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 20:43:07. #1.11#
SON DAKİKA: TIR'ın taşıdığı yük köprüye takıldı, 5 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement