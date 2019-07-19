Son Dakika Haberleri: TIR'ın yakıt deposuna mazgal demiri saplandı
Son Dakika Güncel Haber

TIR'ın yakıt deposuna mazgal demiri saplandı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, TIR'ın yakıt deposuna mazgal demiri saplandı.

TIR'ın yakıt deposuna mazgal demiri saplandı, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, TIR'ın yakıt deposuna mazgal demiri saplandı. Delinen yakıt deposundaki 450 litre mazot yola döküldü.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Hüseyin Yılmaç Caddesi'nde meydana geldi. Beytullah Akarsu yönetimindeki 52 K 55 32 plakalı TIR'ın yakıt deposuna kanalizasyon mazgalının demir ızgarası saplandı. Delinen yakıt deposundaki 450 litre mazot yola döküldü. TIR'ı yolun ortasına durduran sürücü, polisi arayıp, yardım istedi. Çevreye yoğun bir mazot kokusu yayılırken, yayalar ve sürücüler caddede ilerlemekte güçlük çekti. Bazı yayalar kayganlaşan yolda düştü.
Gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alırken, ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Depoya saplanan mazgalın çıkartılmasının ardından, TIR kenara çekilip, yolun bu şeridinin tekrar ulaşıma açılması sağlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yola dökülen mazot temizlendi.
TIR şoförü Beytullah Akarsu, Yalova'dan Denizli'ye fidan getirdiğini, yükünü boşalttıktan sonra dönüş yolunda deposuna yoldaki döküm mazgalın saplandığını söyledi. Akarsu, hasar gören yakıt deposunun değişmesi gerektiğini belirtti.


Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlerdir haber alınamayan kadının evinde satırla öldürüldüğü tespit edildi Son dakika! ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor Son dakika! Hakurk ve Bitlis'ten acı haber geldi: 2 askerimiz şehit oldu Jean Claude Van Damme'ın Türkiye gelir gelmez ilk isteği şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 16:50:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TIR'ın yakıt deposuna mazgal demiri saplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]