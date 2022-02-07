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TIR'ın yedek lastiğinden 17 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

TIR'ın yedek lastiğinden 17 kilo uyuşturucu çıktı

07.02.2022 09:57
TIR'ın yedek lastiğinden 17 kilo uyuşturucu çıktı

ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu TIR'da yapılan aramada yedek lastiğin içerisine gizlenmiş 14 paket halinde 17 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu TIR'da yapılan aramada yedek lastiğin içerisine gizlenmiş 14 paket halinde 17 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü Abdülkadir Temel tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirlik park alanında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Ekipler, TIR'da narkotik köpeğiyle yaptığı aramada, aracın alt kısmındaki yedek lastiğin içine gizlenmiş 14 paket halinde 17 kilo 150 gram skunk ele geçirdi. TIR şoförü Abdülkadir Temel gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Temel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Polisin durduğu bir motosiklette yaptığı aramada ise 560 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü M.S.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


TIR'ın yedek lastiğinden 17 kilo uyuşturucu çıktı
TIR'ın yedek lastiğinden 17 kilo uyuşturucu çıktı
TIR'ın yedek lastiğinden 17 kilo uyuşturucu çıktı
TIR'ın yedek lastiğinden 17 kilo uyuşturucu çıktı
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Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR'ın yedek lastiğinden 17 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR'ın yedek lastiğinden 17 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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