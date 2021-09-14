TIR'IN YERİNDEN ÇIKAN DORSESİ KAMELYAYA ÇARPTI; OTURANLAR SON ANDA KURTULDU - Son Dakika

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ORDU'nun Ünye ilçesinde, sürücüsünün geri manevrası sırasında yerinden çıkıp, sürüklenen TIR'ın dorsesi, çocuk parkını çevreleyen kaldırıma çıkarak çarptığı kamelyayı devirdi. Oturdukları kamelyayı son anda terkedip kaçanlar, parktaki çocukları da uyarmasıyla olası faciayı önledi.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çınarlık Mahallesi'ndeki Memur Kent Sitesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 28 ABP 196 plakalı TIR'ın dorsesi, geri manevra yaptığı sırasına aniden yerinden çıktı. Sürüklenen dorse, çevrede site içerisindeki çocuk parkını çevreleyen kaldırma çıktı, kamelyaya çarparak durabildi. Kazada, kamelyada bulunanlar, dorseyi fark edince son anda kaçarak kurtuldu. Oturdukları kamelyayı son anda terk eden site sakinleri, parktaki çocukları da uyarmasıyla olası faciayı önledi. Hasara neden olan kazada dorse, bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.

'BİR SES DUYDUK, KAÇTIK'

Kazanın görgü tanığı site sakini Asım Altıparmakoğlu, o anda kamelyada oturduklarını anlatarak, Olay anında yıkılan kamelyada oturuyorduk. Bir ses duyduk, kaçtık. Yukarıdan TIR'ın arkasından kurtulan dorse aşağıya doğru kaydı. Biz hemen parkta oynayan çocukları uyardık. Yavaş yavaş kaydığı için kimseye bir şey olmadı. Sadece oturduğumuz kamelyayı yıktı dedi.

'KENDİMİZİ KURTARMAK İÇİN KAÇTIK'

Muammer Bilikçi de Kamelyada oturuyorduk. Bir gürültü duyduk. Kendimizi kurtarmak için kaçtık. Biz kaçtıktan sonra kamelyaya çarptı ve yıkıldı diye konuştu.