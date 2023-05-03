Tır ve işçi servisi birbirine girdi! 33 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tır ve işçi servisi birbirine girdi! 33 kişi yaralandı

03.05.2023 12:13

Kayseri Melikgazi'de tır ve işçi taşıyan servis aracı birbiriyle çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 33 kişi yaralandı.

Kazada 1'i ağır 33 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi ile Yeşilce Sokağın kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, tır işçi servisine çarptı. Kazada işçi servisi sürüklenerek yan yatarken, içerisinde bulunan 33 kişi yaralandı.

33 YARALI ÇEŞİTLİ HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye UMKE, sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs içerisinde sıkışan 2 kişi ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkarılırken, yaralı 33 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kazanın ardından yaşanan can pazarı da objektiflere yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tırın işçi servisine çarptığı kazada 33 kişi yaralandı! Yaşanan can pazarı kamerada
Tırın işçi servisine çarptığı kazada 33 kişi yaralandı! Yaşanan can pazarı kamerada
Tırın işçi servisine çarptığı kazada 33 kişi yaralandı! Yaşanan can pazarı kamerada
Tırın işçi servisine çarptığı kazada 33 kişi yaralandı! Yaşanan can pazarı kamerada
Kaynak: İHA
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Esentepe, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır ve işçi servisi birbirine girdi! 33 kişi yaralandı - Son Dakika


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