Tır ve işçi servisi birbirine girdi! 33 kişi yaralandı

Kazada 1'i ağır 33 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi ile Yeşilce Sokağın kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, tır işçi servisine çarptı. Kazada işçi servisi sürüklenerek yan yatarken, içerisinde bulunan 33 kişi yaralandı.

33 YARALI ÇEŞİTLİ HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye UMKE, sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs içerisinde sıkışan 2 kişi ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkarılırken, yaralı 33 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kazanın ardından yaşanan can pazarı da objektiflere yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.