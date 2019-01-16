Son Dakika Haberleri: Tır, İşçi Servisiyle Çarpıştı: 15 Yaralı

Tır, İşçi Servisiyle Çarpıştı: 15 Yaralı

1 saat önce

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen işçi servisine TIR'ın yandan çarpmasıyla meydana gelen kazada, 15 kişi yaralandı.

Tır, İşçi Servisiyle Çarpıştı: 15 Yaralı, System.String[]
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen işçi servisine TIR'ın yandan çarpmasıyla meydana gelen kazada, 15 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Ankara Asfaltı Caddesi, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Turgutlu yönüne giden İsmail Aslanhan yönetimindeki 35 KN 506 plakalı TIR, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ali Talar'ın kullandığı 35 PGL 87 plakalı işçi servisi minibüsüne sol yanından çarptı. Kazada, şoför dahil minibüste bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:42 Kaynak: DHA

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