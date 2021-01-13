TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı: 2'si uzman çavuş 6 yaralı - Son Dakika
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TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı: 2'si uzman çavuş 6 yaralı

13.01.2021 00:16
TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı: 2'si uzman çavuş 6 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da kontrolden çıkan TIR, başka bir kaza ihbarına giden jandarma devriye aracına, ardından da bir otomobile çarptı.

AFYONKARAHİSAR'da kontrolden çıkan TIR, başka bir kaza ihbarına giden jandarma devriye aracına, ardından da bir otomobile çarptı. Otomobil ve jandarma aracının şarampole devrildiği, TIR'ın ise yan yattığı kazada 2'si jandarma personeli 6 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 19.00 sıralarında gelen bir ihbarda Sultandağı ilçesinden Eber köyüne gidişte yaralamalı trafik kazası meydana geldiği bildirildi. Bunun üzerine Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan asayiş timi bölgeye yönlendirildi. İhbar yapılan bölgede arama yapan ekipler Sultandağı ve Çay ilçesi sınırlarında Ahmet Adar'ın kullandığı 10 KE 288 plakalı kamyonetin şarampole devrildiğini belirledi.

TIR, RÜZGARIN ETKİSİYLE DEVRİLDİ

Kaza noktasına gelen jandarma devriye aracı, tepe lambası ve dörtlü flaşörleri açık vaziyette emniyet şeridine park etti. Araçtan inen görevli uzman çavuş, kaza yapan kamyonetin yanına doğru ilerlediği sırada aynı istikamette seyreden Erol Koçak yönetimindeki 42 M 4420 plakalı TIR, iddiaya göre şiddetli rüzgarın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkarak önce jandarma aracına, ardından da hemen önünde bulunan 77 BB 172 plakalı otomobile çarptı. Kazada TIR yolda yan yatarken, jandarma aracı ve otomobil ise önceki kazada devrilen kamyonetin de bulunduğu şarampole yan yattı.

6 KİŞİ YARALANDIKazada jandarma uzman çavuşlar Veli Bayer ve Tugay Saki ile TIR şoförü Erol Koçak, otomobil sürücüsü Ahmet Mutlu ve aynı araçta yolcu olarak bulunan İsmail Dilek ve Elif Kukulu yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edilerek tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İlk kazada yan yatan kamyonetin sürücüsü Ahmet Adar'ın ise hastaneye götürülmediği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı: 2'si uzman çavuş 6 yaralı
TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı: 2'si uzman çavuş 6 yaralı
TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı: 2'si uzman çavuş 6 yaralı
TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı: 2'si uzman çavuş 6 yaralı
TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı: 2'si uzman çavuş 6 yaralı
TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı: 2'si uzman çavuş 6 yaralı
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Karahisar, Jandarma, Çavuş, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı: 2'si uzman çavuş 6 yaralı - Son Dakika


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