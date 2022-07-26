Tır, kamyona arkadan çarptı - Son Dakika
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Tır, kamyona arkadan çarptı

26.07.2022 09:56
Tır, kamyona arkadan çarptı

Adana'da otoyolda duran kamyona arkadan gelen tırın çarpması anbean görüntülenirken kamyon sürücüsü son anda kurtuldu.

Adana'da otoyolda duran kamyona arkadan gelen tırın çarpması anbean görüntülenirken kamyon sürücüsü son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesinde geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Mersin istikametinde kamyonetinin kasasına yüklediği karpuzlarla Mersin'e doğru seyir halinde olan Vedat Yılmaz, aracındaki arıza nedeniyle otobanda durdu; sonra da aşağıya inerek, söz konusu arızanın sebebini tespit etmeye çalıştı. Bu esnada 42 ECA 87 plakalı tır ile TAG Otoyolu'nda seyir halinde olan Ali Kayalar (46), park halindeki Yılmaz'ın aracını son anda fark etti. Tırı durdurmakta zorlanan Kayalar, hızla kamyona arkadan çarptı. Kayalar'ı son anda gören Vedat Yılmaz, kazadan şans eseri yara dahi almadan hafif sıyrıklarla atlattı. Çarpışma nedeniyle şoför mahallinde sıkışan Kayalar ile 33 AGF 741 plakalı kamyonda yolcu olarak bulunan Bedri Alpyılmaz yaralandı.

Otoyoldaki kaza anı ve inanılmaz kurtuluş, bölgedeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Kaza nedeniyle her iki aracın kasa ve dorsesinde bulunan karpuzla buğdaylar yola savruldu. Sıkıştığı yerden, güçlükle çıkartılan ve bilinci kapalı olan Ali Kayalar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ciddiyetini koruyan Kayalar'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Vedat Yılmaz da gözaltına alındı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Çukurova, Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır, kamyona arkadan çarptı - Son Dakika

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