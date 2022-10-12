Kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu Kestel ilçesi girişi Barakfaki mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl 'e seyir halinde olan Gül Ali Aziz Bayram'ın kullandığı 16 MEK 96 plakalı TIR, U dönüşü olmayan yerden çıkan Sıddık Şimşek yönetimindeki 16 ANK 666 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon, sinyalizasyon direğine çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücüler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza sonrası TIR ve kamyon, çekiciyle yoldan kaldırılırken, jandarma da inceleme başlattı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Bursa, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! TIR, KAMYONA ÇARPTI; SÜRÜCÜLERİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

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