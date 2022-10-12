Son dakika haberi! TIR, KAMYONA ÇARPTI; SÜRÜCÜLERİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! TIR, KAMYONA ÇARPTI; SÜRÜCÜLERİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

12.10.2022 16:14

Son dakika haberine göre BURSA'da, seyir halindeki TIR, U dönüşü olmayan yerden çıkan kamyona çarptı.

BURSA'da, seyir halindeki TIR, U dönüşü olmayan yerden çıkan kamyona çarptı. TIR sürücüsü Gül Ali Aziz Bayram (45) ile kamyon sürücüsü Sıddık Şimşek'in (50) yaralandığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu Kestel ilçesi girişi Barakfaki mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Gül Ali Aziz Bayram'ın kullandığı 16 MEK 96 plakalı TIR, U dönüşü olmayan yerden çıkan Sıddık Şimşek yönetimindeki 16 ANK 666 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon, sinyalizasyon direğine çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücüler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza sonrası TIR ve kamyon, çekiciyle yoldan kaldırılırken, jandarma da inceleme başlattı. (DHA)

YORUMLAR
500
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası Basketbol: ULEB Avrupa Kupası Eskişehir yerel haberleri... İsmet İnönü'nün Kızı Özden Toker, CHP Bursa İl Başkanlığı'nda Basın Tarihi Müzesi'ni Ziyaret Etti Eskişehir yerel haberleri... İsmet İnönü'nün Kızı Özden Toker, CHP Bursa İl Başkanlığı'nda Basın Tarihi Müzesi'ni Ziyaret Etti Son dakika haberleri! Fırından 2 yardım kumbarasının çalınma anı güvenlik kamerasında Son dakika haberleri! Fırından 2 yardım kumbarasının çalınma anı güvenlik kamerasında
Kaynak: DHA

Bursa, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! TIR, KAMYONA ÇARPTI; SÜRÜCÜLERİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
21:23 Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı!
21:17 Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:46 Babasının, "Neden çalışmıyorsun?" diyerek dövdüğü kadının kafasına 10'dan fazla dikiş atıldı
19:33 Siirt'te bıttım hasadı başladı! Geçen yıl 300 lira olan fiyat bu yıl 500 liraya yükselecek
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:44 Muğla'da genç kız 4. kattan beton zemine düştü! Feci olay saniye saniye kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 23:24:31. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! TIR, KAMYONA ÇARPTI; SÜRÜCÜLERİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement