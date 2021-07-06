Tır kamyonete çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Tır kamyonete çarptı: 3 yaralı

- Tır kamyonete çarptı: 3 yaralı Eskişehir'de tırın kamyonete çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı.

- Tır kamyonete çarptı: 3 yaralı ESKİŞEHİR - Eskişehir'de tırın kamyonete çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 21'inci Caddesinde Yalçın S'in kullandığı 26 B 3769 plakalı tır ile Ergün B., idaresindeki 26 FM 605 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonrasında sürücü Ergün B., ile yolcu olarak bulunan Ali A., ve Ertem Ö., yaralandı. Yaralılardan sürücü Ergün B.'yi kaza sonrasında sıkıştığı yerden OSB İtfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılardan Ergün B., ile yolcu Ali A., Eskişehir Şehir Hastanesine, Ertem Ö., ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ergün B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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