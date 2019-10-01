Son Dakika Haberleri: Tır kamyonla çarpıştı, sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
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Tır kamyonla çarpıştı, sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

1 saat önce

Tokat'ta tır ile kamyonun çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tır kamyonla çarpıştı, sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı, System.String[]

Tokat'ta tır ile kamyonun çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat- Sivas karayolunda şehir merkezine seyir halinde olan N.C. idaresindeki 65 NR 749 plakalı saman balyası yüklü tır, Kızıleniş mevki yakınlarında pancar yüklü Y.I. (50) idaresindeki 60 AJ 023 idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın sürücüsü araçta sıkıştı. Tırın ön tarafı çarpmanın etkisi ile tamamen parçalanarak tanınmaz hale gelirken, sürücü ölümden döndü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ayakları direksiyona sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak istese de başarılı olamadı. Olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri şahsı kurtarmak için kesici aletlerle çalışma yaptı. Olay yerine çağrılan bir kepçeye sürücüsünün sıkıştığı şoför kabini zincire bağlanarak çekildi. Sürücü bu sırada direksiyonla ayağı arasında oluşan boşluktan kendi çabası ile çıkmayı başardı. Yaklaşık yarım saat süren kurtarma çalışmalarının ardından sürücü sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan kamyon sürücüsü de ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Bir süre trafiğe kapanan yol tek şeritten kontrollü olarak yeninden sağlanmaya başladı. Ekiplerinin çalışmasının ardından kaza yapan araçların yoldan vinç yardımı ile çekildi. - TOKAT

Sivas, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:58 Kaynak: İHA
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