Tır kanala devrildi, Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı - Son Dakika

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Mezit mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan Serbülent D. yönetimindeki 16 MBU 24 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yağmur suyu kanalına devrildi.

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