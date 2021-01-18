- Tır karşı şeride geçip şarampole uçtu - Son Dakika

- Tır karşı şeride geçip şarampole uçtu

18.01.2021 22:55

- Tır karşı şeride geçip şarampole uçtu Bursa'nın Gemlik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan tır şarampole devrildi.

- Tır karşı şeride geçip şarampole uçtu

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan tır şarampole devrildi.

Olay, Yalova-Bursa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Y., idaresindeki 34 KG 874 idaresindeki kum yüklü TIR'ın karşı şerite geçerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaybetmesiyle TIR şarampole devrilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri TIR'ın içinden sürücü Selahattin Y.,'i çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

- Tır karşı şeride geçip şarampole uçtu
- Tır karşı şeride geçip şarampole uçtu
- Tır karşı şeride geçip şarampole uçtu
- Tır karşı şeride geçip şarampole uçtu

İtfaiye, Yalova, Polis, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Tır karşı şeride geçip şarampole uçtu - Son Dakika


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