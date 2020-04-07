TIR kavşakta dönerken devrildi - Son Dakika

TIR kavşakta dönerken devrildi
6 saat önce
KARABÜK'te, kavşaktan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iplik yüklü TIR devrildi.
KARABÜK'te, kavşaktan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iplik yüklü TIR devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.Kaza, öğle saatlerinde Kardemir Kavşağında meydana geldi. Özbekistan uyruklu Rasulbek Sharıpov (33) idaresindeki 95881UAA plakalı iplik yüklü TIR kavşaktan döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gelirken, TIR iş vinç ile yol kenarına çekildi. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:55 Kaynak: DHA
Son Dakika 3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para? Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı