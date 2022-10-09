Tır kavşakta otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tır kavşakta otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

09.10.2022 14:00

???????Orhangazi'de, İznik yolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında ana yolda seyir halinde olan bir tır, kavşaktan geçiş yapmak isteyen bir otomobile çarptı.

??????? Orhangazi'de, İznik yolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında ana yolda seyir halinde olan bir tır, kavşaktan geçiş yapmak isteyen bir otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza saat Orhangazi'de Yalova- Bursa kara yolu, İznik kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Nihat Allahkulu idaresindeki 35 KF 5805 plakalı tır, İznik kavşağından geçiş yapmak isteyen Celal Babacan (38) idaresindeki 16 ADM 011 plakalı otomobile yandan çarptı.

Tırın çarpması ile savrulan otomobilde bulunan sürücü Celal Babacan ile yanında yolcu olarak bulunan Süleyman Ergen (44) yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine ambulanslar sevkedildi.

Yaralı iki kişi kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Orhangazi, Yalova, İznik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tır kavşakta otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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