Tır kavşakta otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tır kavşakta otomobile çarptı: 2 yaralı

10.10.2022 00:58
Tır kavşakta otomobile çarptı: 2 yaralı

Orhangazi'de İznik yolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında ana yolda seyir halinde olan bir tır kavşaktan geçiş yapmak isteyen bir otomobile yandan çarptı.

Orhangazi'de İznik yolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında ana yolda seyir halinde olan bir tır kavşaktan geçiş yapmak isteyen bir otomobile yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Orhangazi'de Yalova- Bursa Karayolu, İznik kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Nihat Allahkulu idaresindeki 35 KF 5805 plakalı tır, İznik kavşağından geçiş yapmak isteyen Celal Babacan (38) idaresindeki 16 ADM 011 plakalı otomobile yandan çarptı.

Tırın çarpması ile savrulan otomobilde bulunan sürücü Celal Babacan ile yanında yolcu olarak bulunan Süleyman Ergen (44) yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralı iki kişi kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

YORUMLAR
500
Tır kavşakta otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı Tır kavşakta otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı Son dakika haberleri... TIR, KAVŞAKTAN GEÇİŞ YAPAN OTOMOBİLE ÇARPTI; 2 YARALI Son dakika haberleri... TIR, KAVŞAKTAN GEÇİŞ YAPAN OTOMOBİLE ÇARPTI; 2 YARALI
Kaynak: İHA

Orhangazi, Bursa, İznik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır kavşakta otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
23:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çok iyi pas attı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Ne pastan, ne golden haberi yok
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 07:46:34. #1.11#
SON DAKİKA: Tır kavşakta otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement