Tır kaydı, Borçka- Hopa karayolu trafiğe kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tır kaydı, Borçka- Hopa karayolu trafiğe kapandı - Son Dakika

Tır kaydı, Borçka- Hopa karayolu trafiğe kapandı

7 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan tır, karayolu trafiğe kapadı.

Tır kaydı, Borçka- Hopa karayolu trafiğe kapandı, System.String[]

Artvin'in Borçka ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan tır, karayolu trafiğe kapadı. Tırın çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.


Akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Borçka ilçesinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Cankurtaran tüneli mevkide yoğun kar yağışı nedeniyle bir tır kayarak yolu kapattı. Borçka- Hopa karayolunu kullanan onlarca araç uzun kuyruklar oluşturdu.


Yol güvenliğini sağlayan Jandarma ve polis ekipleri, yolda kalan araçların ilerlemesine yardımca oldu. Üç saatlik bekleyişin ardından, tır iş makinesiyle çekilerek karayolu yeniden ulaşıma açıldı. - ARTVİN

Artvin, Borçka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
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