Tır kaygan yolda zeytinliğe uçtu - Son Dakika

Bursa'da kaygan yolda kontrolden çıkan tır zeytinliğe uçtu. Vatandaşların yardımıyla tırdan çıkarılan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye gitmedi.



Kaza, İznik- Yenişehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabir Kün (42), 06 BFN 707 plakalı tır ile Karabük'ten Bursa'nın Yenişehir ilçesine cam getirdi. Yenişehir'den dönen Kün, İznik'e 5 kilometre kala kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dorse ile birlikte savrulan tır zeytinliğe uçtu. Yan yatan tırdan vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından çıkartılan Kün'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından Kün hastaneye gitmedi. Kaygan yol sebebiyle tırın kaydığını ifade eden Sabir Kün, "Yol biraz sol tarafa meyilli. Islak olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybettik ve kaza oldu" dedi.



Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA