Son Dakika Haberleri: TIR kaza yaptı, Bursa - İstanbul karayolu trafiğe kapandı
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TIR kaza yaptı, Bursa - İstanbul karayolu trafiğe kapandı

56 dakika önce

BURSA'da, Orhangazi- Yalova yolu üzerindeki keskin virajda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

TIR kaza yaptı, Bursa - İstanbul karayolu trafiğe kapandı, System.String[]
BURSA'da, Orhangazi- Yalova yolu üzerindeki keskin virajda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın ardından TIR yol ortasında kalınca, İstanbul- Bursa yolu trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, akşam saatlerinde Orhangazi-Yalova yolu Güneyköy yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönünden Bursa yönüne giden  Hüseyin Çimen (47) yönetimindeki 34 LE 6386 plakalı gümrük malı taşıyan TIR, Güneyköy yakınlarındaki çukur bölgede bulunan keskin virajda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın ardından TIR yol ortasında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve kurtarma ekibi sevk edildi ancak yolun kapanması nedeniyle ekipler kaza yerine gelemeyince TIR, bir kamyonet tarafından çekilmeye çalışıldı. Sürücülerin bu girişimi başarılı olamadı.
Kaza nedeniyle İstanbul- Bursa yolu trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:26 Kaynak: DHA
İstanbul, Bursa, Güncel
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