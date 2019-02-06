Son Dakika Haberleri: Tır Kaza Yaptı, Yol Trafiğe Kapandı

Tır Kaza Yaptı, Yol Trafiğe Kapandı

2 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi.

Tır Kaza Yaptı, Yol Trafiğe Kapandı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi. Kazada kimse yaralanmazken, saatlerce yol trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Bursa- Ankara yolunun Mezitler bölgesinde meydana geldi. Yılmaz K. idaresindeki 48 E 7250 plakalı tır, yağış sonrası virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak ancak durabildi. Kazada tırın dorsesi yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen bölge trafik ekipleri tırın kaza yerinden kaldırılması için vinç çağırdı. Ankara'dan Bursa'ya gidecek olan sürücüler yolun kapanması yüzünden uzun süre yolun açılmasını bekledi. Tır, vinçla kaldırılarak otopark çekildi. Yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:33 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Baba Oğul Aynı Mahalleye Muhtar Olmak İçin Yarışacak Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı

Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum Putin, Türk İş İnsanları ile TIR ve Kamyon Şoförlerine Vizeyi Kaldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:43:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tır Kaza Yaptı, Yol Trafiğe Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]