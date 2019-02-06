Tır Kaza Yaptı, Yol Trafiğe Kapandı
2 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi. Kazada kimse yaralanmazken, saatlerce yol trafiğe kapandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Bursa- Ankara
yolunun Mezitler bölgesinde meydana geldi. Yılmaz K. idaresindeki 48 E 7250 plakalı tır, yağış sonrası virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak ancak durabildi. Kazada tırın dorsesi yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen bölge trafik ekipleri tırın kaza yerinden kaldırılması için vinç çağırdı. Ankara'dan Bursa'ya gidecek olan sürücüler yolun kapanması yüzünden uzun süre yolun açılmasını bekledi. Tır, vinçla kaldırılarak otopark çekildi. Yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:33 Kaynak: İHA
Baba Oğul Aynı Mahalleye Muhtar Olmak İçin Yarışacak
Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı
Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum
Putin, Türk İş İnsanları ile TIR ve Kamyon Şoförlerine Vizeyi Kaldırdı