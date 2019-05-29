Son Dakika Haberleri: Tır kazası kask kamerasında
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Tır kazası kask kamerasında

1 saat önce

İzmir - Çeşme otoyolunda meydana gelen tır çekicisi kazası olay yerinden geçen motosikletçinin kask kamerasınca kaydedildi.

İzmir - Çeşme otoyolunda meydana gelen tır çekicisi kazası olay yerinden geçen motosikletçinin kask kamerasınca kaydedildi.
Tır kazası kask kamerasında
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:18 Kaynak: AA
Çeşme, İzmir, Güncel
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