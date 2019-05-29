Tır kazası kask kamerasında
1 saat önce
İzmir - Çeşme otoyolunda meydana gelen tır çekicisi kazası olay yerinden geçen motosikletçinin kask kamerasınca kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:18 Kaynak: AA
İzmir - Çeşme otoyolunda meydana gelen tır çekicisi kazası olay yerinden geçen motosikletçinin kask kamerasınca kaydedildi.
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