Tır kazası motosikletçinin kask kamerasında

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana gelen tır kazası, olay yerinden geçen motosikletçinin kask kamerasınca kaydedildi.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana gelen tır kazası, olay yerinden geçen motosikletçinin kask kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir tır, İzmir Motosiklet Kulübü Başkanı Salih Özsüvariler için düzenlenen cenaze törenine katmak için konvoy oluşturan Anatolian Soldiers Motosiklet Kulübü üyelerini sollarken bariyerlere çarptı.

Yaralananın olmadığı kaza, motosikletçilerin kask kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, iki sıra halinde ilerleyen motosikletçileri hızla sollayan tırın bariyerlere çarpması yer alıyor. Kayıtlarda, çarpmanın ardından trafik akışının durması ve motosikletçiler ile diğer sürücülerin tır şoförünün yardımına koşması da görülüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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