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Tır kazası sonrası yaşananlar pes dedirtti - Son Dakika

Tır kazası sonrası yaşananlar pes dedirtti

09.11.2023 11:45  - Güncelleme: 11:49

Şırnak'ta bir tırın kaza yapması sonucu yakıt tankeri kırıldı ve akaryakıt yola döküldü. Yol kenarında birikinti haline gelen akaryakıtı gören vatandaşlar; ellerine geçirdikleri bidon, şişe ve kaplarla toplamaya başladı.

Otoyolda ilerleyen tır, kaza yapınca yakıt tankeri kırıldı. Tırın yakıt tankerinden yola dökülen akaryatı çevrede bulunan vatandaşlar eline ne geçtiyse topladı.

Kaza sonucu yola dökülen akaryakıt, yol kenarında birikinti haline geldi. Vatandaşlar ise ellerine geçirdikleri şişe, torba, bidon ve kaplarla yola dökülen akaryakıtı toplamaya başladı. O anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyerek sosyal medya hesabında paylaşan vatandaş, " Şırnak'ın her yerinden petrol fışkırıyor" dedi.

Şırnak, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır kazası sonrası yaşananlar pes dedirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tır kazası sonrası yaşananlar pes dedirtti - Son Dakika
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