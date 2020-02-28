Tır kazasında baba kurutuldu oğlu öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tır kazasında baba kurutuldu oğlu öldü - Son Dakika

Tır kazasında baba kurutuldu oğlu öldü

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi ile Konya arasındaki karayolu üzerinde dün gece saatlerinde bir tırın yoldan çıkması sonunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti bir kişi de yaralandı.

Tır kazasında baba kurutuldu oğlu öldü, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi ile Konya arasındaki karayolu üzerinde dün gece saatlerinde bir tırın yoldan çıkması sonunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti bir kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece 03.00 sularında Konya-Emirdağ karayolu üzerinde bulunan Başkonak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücü Ömer K. (48) himayesindeki 26 BP 100 plakalı sebze yüklü tır, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkarak taklalar atıp şarampole yuvarlandı. Civardan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 2 ambulans, AFAD, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Uğur K. (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada araçta sıkıştığı belirtilen ve güçlükle çıkartılan baba sürücü Ömer K. ise sağlık ekipleri tarafından Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada yaralanan babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kazada hurdaya dönüşen tır sabah saatlerinde vinç yardımıyla kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Emirdağ, Afyon, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:05 Kaynak: İHA
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