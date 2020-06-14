TIR kazasındaki 'kuru çay' yasal yollarla ithal edilmiş - Son Dakika

TIR kazasındaki 'kuru çay' yasal yollarla ithal edilmiş

TIR kazasındaki 'kuru çay' yasal yollarla ithal edilmiş RİZE'nin İkizdere ilçesinde, yasal yollarla ithal kuru çay taşıyan TIR'ın devrildiği kaza sonrası 'kaçak çay getiriliyor' tartışmaları üzerine ilgili fima açıklama yaptı.

TIR kazasındaki 'kuru çay' yasal yollarla ithal edilmiş, System.String[]


TIR kazasındaki 'kuru çay' yasal yollarla ithal edilmiş

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, yasal yollarla ithal kuru çay taşıyan TIR'ın devrildiği kaza sonrası 'kaçak çay getiriliyor' tartışmaları üzerine ilgili fima açıklama yaptı. HMK firması sahibi Ahmet Erçel, yasal yollarla vergisini ödeyerek kuru çay ithalatı yaptıklarını belirterek "Kamuoyunda sanki kaçak bir iş yapıyoruz diye algı yaratanları kınıyorum" dedi.
HMK firması sahibi Ahmet Erçel, kendilerine ait bir TIR'ın devrilmesi sonucu başlayan ve Meclis'e kadar uzanan asılsız açıklamalar yapıldığını söyledi. Devlete ve millete bağlı işletme olduklarını anlatan Erçel, "Yaptığımız ticaretin hiçbir belgesiz ve kanunsuz tarafı olmamıştır. Devlet ve kanunlar çerçevesinde ithalat yapıyoruz. Bu konuyu bilmeyenlerin yaptıkları açıklamalar, siyasi parti temsilcilerinin bu olayı siyasi malzeme yapmaları bizim canımız sıkmıştır. Bizim gibi bu ticareti yapan onlarca firma vardır. Bu kaza yaşanmasaydı bu konuda gündeme gelmeyecekti. Biz geçmişte olduğu gibi yine yasal yollardan kuru çay ithalatına devam edecektik. Bizim kanunen bir suçumuz yok, sadece konuşulanlar bizi üzmüştür. Konunun BETA çay firmasıyla da uzaktan yakından alakası yoktur. Kuru çay bizimdir. Yaşanan bu üzüntü veren olay sonrası tek doğru açıklama yapan ve ticaretimizi koruyan Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan'a ve yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.
'İTHAL ETTİĞİMİZ ÇAYIN FİYATI BURADA ÜRETİLENİN ÜÇ KATIDIR'
İthal ettikleri kuru çayın Rize'de imal edilen çaydan farklı bir içimi olduğuna değinen Erçel, "Bizim ithal ettiğimiz çayın Rize'de üretilen çayla hem üretim hem de içim konusunda birçok farklılığı vardır. Bizim müşteri potansiyelimiz ayrıdır. Hatta fiyatı da burada üretilen çayın yaklaşık üç katıdır. Çay İhtisas Gümrük Müdürlüğü Rize'de olduğu için bu çayları Rize'ye getirmek zorundayız. Bunu bugün değil, yıllardır yapıyoruz. Kamuoyuna sanki kaçak bir iş yapıyoruz diye algı yaratanları kınıyorum. Biz, yasa dışı bir iş yapmıyoruz" diye konuştu.
'İTHAL ÇAYLAR KAÇAK GİBİ ALGILANIYOR'
Gümrük Müşaviri Külhan Aytaş da 2007'de Rize ili Çay İhtisas Gümrük Müdürlüğü kurulduğunu hatırlatarak şunları dedi:
"Bununla beraber yurt dışından gelen tüm dökme kuru çaylar hangi sınır kapsından olursa olsun Rize Çay İhtisas Müdürlüğü'ne gelip burada analizleri ve kalite kontrolleri yapılıp, Türk Gıda Kodeksine uygunluk çıkarsa Rize Tarım il Müdürlüğü'nden gerekli belgeyi alabiliyor. Bunun ardından ilgili firma gümrük vergilerini ödeyerek bu kuru çayı iç piyasaya satma hakkı kazanıyor. Fakat eğer uygunluk belgesi alamazsa bu çay geldiği ülkeye geri iade ediliyor. Zaman zaman bizim de muhatap olduğumuz bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Rize ili Çay İhtisas Gümrük Müdürlüğü olduğu için Rize'ye gelen bu ithal çaylar kaçak gibi algılanıyor. Bu böyle değildir. Bu çaylar devlet kontrolünde ve gümrük müdürlüğünün gözetiminde tarım müdürlüklerinin denetiminde piyasaya sürülüyor" dedi.
'İTHAL ETTİĞİMİZ KURU ÇAYIN KİLOSU 8- 9 DOLARLARI BULUYOR'
Farklı ülkelerden dökme olarak ülkeye getirilen kuru çaylar için devlete gümrük vergisi verilmek zorunda olduğunu vurgulayan Aytaş, "Ülkemize bu ithalattan ciddi bir şekilde gümrük vergisi gelmektedir. Ayrıca yüzde 8'de KDV ödenerek bu çayların girişi ülkemize yapılmaktadır. Dolayısıyla bu çayın Türkiye'ye giriş fiyatı yaklaşık 8- 9 dolar arasında değişmektedir. Bu çaylar yöremizdeki bulunan yerli çaylardan farklı olarak üretim şekli ve damak tadıyla da farklıdır. Bunun tüketicileri de farklı bir kesimdir" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Kaza, İkizdere ilçesinde 7 Haziran'da, Sivrikaya köyü Çığ Tüneli mevkisinde meydana geldi. Kuru çay taşıyan İbrahim Karaca yönetimindeki 76 DE 713 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, sürücü İbrahim ve oğlu Sergen Karaca, yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü İbrahim Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Sergen Karaca, ambulansla İkizdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sergen Karaca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kuru çay taşıyan TIR kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İkizdere, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 01:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR kazasındaki 'kuru çay' yasal yollarla ithal edilmiş - Son Dakika

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