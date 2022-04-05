TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 yaralı

05.04.2022 01:17
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 yaralı

BURSA'da sürücüsünün kontrolden çıkan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı.

BURSA'da sürücüsünün kontrolden çıkan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu İnegöl mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Ahmet Altındağ (42) yönetimindeki 51 KB 316 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Tülay Gümrah (35) yönetimindeki 34 BMC 275 plakalı otomobil ve onun önündeki Serkan Küçük (36) yönetimindeki 16 KPL 28 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan otomobillerin sürücüleri ile 16 KPL 28 plakalı otomobildeki yolcu Seçkin Fırat Dinç (35) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 yaralı
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 yaralı
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 yaralı
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 yaralı
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 yaralı
YORUMLAR
500
Bursa'da tırın çarptığı 2 otomobildeki 3 kişi yaralandı Bursa'da tırın çarptığı 2 otomobildeki 3 kişi yaralandı Son Dakika | SANCAKTEPE'DE ÇÖP KAMYONUNA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ Son Dakika | SANCAKTEPE'DE ÇÖP KAMYONUNA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İnegöl, Polis, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
00:42 Rusya ile müzakereler için Zelenski heyet oluşturdu
00:14 "Tansu Çiller'i özlediniz mi?" sorusuna Akşener: Ben onu bilmiyorum, siz genç nesil onu özlediniz mi?
23:58 Taciz iddiasıyla bir kişiyi bıçaklayıp mahallede gezdirmişlerdi! Gruptan 2 kişi tutuklandı
23:53 Gazeteci Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında yaşamını yitirdi!
23:37 Ukrayna, Rusya hakkında bir iddia ortaya attı: Büyük taarruz için gizli seferberlik ilan edildi
22:47 Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu hakkındaki sessizliğini bozdu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık
22:30 Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
22:21 Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
22:12 Meral Akşener'e "Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?" sorusu soruldu! Cevabı net oldu
22:07 Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 01:23:36. #1.11#
SON DAKİKA: TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement