TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı: 1 ölü, 12 yaralı (2) - Son Dakika

6 ARAÇTA 12 YARALI

Isparta istikametine seyir halindeki Metin Demir'in kullandığı 07 MRY 30 plakalı TIR'ın, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada, 12 kişinin yaralandığı belirlendi. Kazada TIR'ın çarptığı araç sayısının da 6 olduğu anlaşıldı. Demir'in kullandığı TIR, S.Y. yönetimindeki 03 LS 250 plakalı otomobilin ardından B.A'nın idaresindeki 34 DYB 937 plakalı kamyonete, L.B'nin kullandığı 34 ME 060 plakalı otomobile, 06 AEV 158 plakalı otomobil ile A.O.U. yönetimindeki 32 K 5232 plakalı otomobile, 35 EA 8555 plakalı otomobile çarptı. Kazada 03 LS 250 plakalı otomobildeki sürücü S.Y. yaralandı, eşi E.Y. ise hayatını kaybetti. Sürücüler L.B. ve A.O.U.'nun yanı sıra, araçlardaki L.E., B.E., İ.B., L.B., H.Y., P.U., E.U., İ.U., H.U.'nun yaralandığı tespit edildi.