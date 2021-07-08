TIR, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI 8 YARALI - Son Dakika

UŞAK'ta, TIR'ın kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 8 araca çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Uşak- İzmir kara yolu Ürünköy Kavşağı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Aziz Mübarek yönetimindeki 33 E 0134 plakalı TIR, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen bir TIR ve 7 otomobile çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.