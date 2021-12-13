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TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, D-100 ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, D-100 ULAŞIMA KAPANDI

13.12.2021 09:06

İZMİT'te asit tankı taşıyan TIR köprünün altına sıkışınca, D-100 kara yolu trafiğe kapandı.

İZMİT'te asit tankı taşıyan TIR köprünün altına sıkışınca, D-100 kara yolu trafiğe kapandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, İzmit D-100 kara yolu Kuruçeşme mevkisinde meydana geldi. Gölcük'teki bir fabrikaya asit tankı götüren ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 GE 9318 plakalı TIR, TEM Otoyolu Körfez gişelerinden çıktıktan sonra D-100 kara yolunda İzmit'e doğru ilerlemeye başladı. TIR, Kuruçeşme gişeleri bağlantı köprüsünün altından geçtiği sırada yükü ile birlikte 4 metre 80 santimetre yüksekliğindeki araç köprünün altında sıkıştı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İzmit yönü trafiğe kapandı. Köprü altına sıkışan TIR'ı kurtarma çalışmaları sürüyor.

TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, D-100 ULAŞIMA KAPANDI
TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, D-100 ULAŞIMA KAPANDI
TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, D-100 ULAŞIMA KAPANDI
TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, D-100 ULAŞIMA KAPANDI
TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, D-100 ULAŞIMA KAPANDI
TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, D-100 ULAŞIMA KAPANDI
TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, D-100 ULAŞIMA KAPANDI
TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, D-100 ULAŞIMA KAPANDI
TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, D-100 ULAŞIMA KAPANDI
TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, D-100 ULAŞIMA KAPANDI

Kocaeli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, D-100 ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, D-100 ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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